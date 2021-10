EU-ministers beraden zich over energiecrisis

De EU-ministers van Energie, onder wie Stef Blok, vergaderen in Luxemburg over de energiecrisis. De recent sterk gestegen energieprijzen treffen ook Nederlandse huishoudens en bedrijven. Op korte termijn kunnen de lidstaten zelf een aantal maatregelen nemen om de pijn te verzachten, maar de vraag is of er op Europees niveau moet worden ingegrepen om dit soort crises op de langere termijn te voorkomen.

De 27 EU-leiders kwamen er na meer dan vier uur discussiƫren op hun top in Brussel vorige week niet uit. Daarom moeten hun ministers er nu mee aan de slag.

Volgens de Europese Commissie en een aantal landen waaronder Nederland is de prijsstijging een wereldwijd en tijdelijk fenomeen dat door marktwerking vanzelf tot rust zal komen. Maar onder andere Spanje en Frankrijk willen drastische actie van Brussel, zoals het gezamenlijk inkopen van gas.

Als compromis komt er nu in elk geval een onderzoek naar de werking van de Europese energiemarkt en het Europese systeem voor de handel in uitstootrechten (ETS). Sommige landen denken dat marktspeculatie leidt tot prijsstijgingen. Daarom zal de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij het onderzoek worden betrokken.

Onlangs stelde de commissie maatregelen voor die lidstaten zelf mogen nemen zonder staatssteunregels te schenden. Zoals de btw op energie tijdelijk verlagen of burgers en bedrijven financieel steunen om de energienota te betalen, zoals Nederland doet.