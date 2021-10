Interbank lijdt nederlaag in rentekwestie doorlopend krediet

Kredietverstrekker Interbank heeft een nederlaag geleden voor klachteninstituut Kifid in de slepende zaak over te hoge rentes die klanten met doorlopend krediet hebben betaald. Het onderdeel van Crédit Agricole tekende beroep aan tegen extra compensatie die Kifid benadeelde klanten afgelopen voorjaar toewees. Het klachteninstituut vindt dat dit beroep niet behandeld kan worden, waardoor de eerdere uitspraken in stand blijven. Dat levert gedupeerde klanten naar schatting duizenden euro’s extra vergoeding op.

Net als andere banken hield Interbank de rente bij een doorlopend krediet met variabele tarieven jarenlang hoog terwijl de marktrentes omlaag gingen. Kifid oordeelde vorig jaar daarom dat de kredietverstrekker de verschuldigde rente opnieuw moest berekenen en te veel betaalde rente moest terugbetalen.

Maar daarmee was de zaak nog niet afgelopen. Kritische klanten vonden dat de compensatie te laag was, omdat Interbank voor de periode voorafgaand aan 2008 met een fictieve rente rekende. Kifid ging in die klacht mee en beval Interbank het verschuldigde bedrag opnieuw te berekenen. Het Crédit Agricole-onderdeel ging daarop in beroep.

Dat Kifid dit beroep niet in behandeling zal nemen, komt doordat de gevolgen van de uitspraak naar verwachting maar weinig impact hebben op Interbank of de financiële sector als geheel. Het klachtenloket behandelt een beroep van banken alleen als een uitspraak zo “principieel” is dat er meer dan 5 miljoen euro mee gemoeid is.

De stichting Geldbelangen, die Interbank-klanten bijstaat in hun claims, schat dat de herberekening gemiddeld 5000 euro aan extra compensatie oplevert. Volgens de organisatie maakt de Kifid-uitspraak ook duidelijk dat een compensatieregeling van ABN AMRO wegens te hoge rentes niet deugt. Ook bij die regeling, waarvoor de bank 250 miljoen euro uittrekt, geldt 2008 als peildatum. Geldbelangen deed eerder deze maand een oproep om de ABN AMRO-regeling op te schorten.