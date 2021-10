KPN bij grootste verliezers in AEX-index na cijferupdate

Het aandeel KPN is dinsdag met een verlies van 0,8 procent de handel uitgegaan op Beursplein 5. De telecomprovider wist met zijn kwartaalupdate beleggers niet te overtuigen, ondanks een verbetering van de prestatie op zowel de zakelijke als de particuliere markt. Verder ging de aandacht van beleggers uit naar toeleveranciers van de chipindustrie BE Semiconductors en ASM International. Besi kwam voorbeurs ook met een handelsupdate. Die van ASMI volgt na de slotbel.

Het sentiment op de Europese beurzen was positief in navolging van nieuwe recordstanden op Wall Street. De AEX-index sloot de sessie met een winst van 0,5 procent op 816,91 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1077,12 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,1 procent.

Besi maakte een eerder verlies goed en ging 0,7 procent hoger de handel uit. De chiptoeleverancier zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalden de inkomsten wel, mede vanwege problemen in de toeleveringsketen. Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling met 5 tot 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

ASMI was met een verlies van 1,8 procent de grootste daler in de AEX vooruitlopend op zijn handelsupdate. Chipmachinemaker ASML (min 0,8 procent) stond ook bij de verliezers. Shell daalde een fractie. Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns, vanwege de verontrustende klimaatrapporten. Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,1 procent.

In Z├╝rich klom UBS 1,1 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, boekte in het derde kwartaal de hoogste winst sinds het eerste kwartaal van 2015. Novartis won dik 1 procent. De Zwitserse farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst.

In Londen steeg Reckitt Benckiser rond de 6 procent. De Britse producent van consumentengoederen schroefde de omzetverwachting voor het hele jaar op na een sterk derde kwartaal. Het concern achter de keelpijntabletten Strepsils verkocht meer van zijn middelen tegen griep en verkoudheid.

De euro was 1,1586 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 84,46 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 86,38 dollar per vat.