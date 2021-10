KPN groeit met mobiele diensten voor particulieren

KPN is er afgelopen kwartaal opnieuw in geslaagd om meer omzet te halen uit mobiele diensten voor particulieren. Ook deed het telecombedrijf goede zaken op de zakelijke markt met zijn KPN EEN-aanbod.

In het tweede kwartaal was er ook al sprake van groei bij de particuliere klanten voor mobiel internet. Dit was te danken aan abonnementen voor ongelimiteerd dataverbruik, aangezien consumenten na de vele lockdowns gewend zijn geraakt aan videobellen en andere dataslurpende activiteiten.

Topman Joost Farwerck is positief over de klantenaanwas met KPN EEN. “Daarmee lopen we voor op onze belofte om voor het einde van het jaar de mkb-omzet te stabiliseren”, zegt hij. “Ik zie dit als een belangrijke mijlpaal die momentum en vertrouwen geeft om de trend voor het gehele zakelijke marktsegment te doen keren.”

De totale omzet van KPN steeg afgelopen periode op jaarbasis met 1 procent tot 1,3 miljard euro. Ook ging er meer winst in de boeken dan een jaar geleden. Onder de streep hield de onderneming 185 miljoen euro over, tegen een nettoresultaat van 132 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar. KPN houdt verder vast aan zijn eerder gestelde financiƫle verwachtingen voor het hele jaar.