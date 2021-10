Moederbedrijf DAF maakt duizenden trucks minder door chiptekort

Vrachtwagenfabrikant Paccar, het moederbedrijf van DAF, voelt de wereldwijde chiptekorten. Daardoor heeft de onderneming afgelopen kwartaal ongeveer 7000 trucks minder afgeleverd dan het geval zou zijn geweest zonder de bevoorradingsproblemen.

De merken Kenworth, Peterbilt en DAF waren in juli, augustus en september in totaal goed voor 32.800 voertuigen. Dat waren er beduidend minder dan een jaar terug, toen er nog 36.000 trucks werden afgeleverd. Zowel in Noord-Amerika als Europa was sprake van een afname.

Topman Preston Feight van Paccar is niettemin tevreden over de resultaten in het afgelopen kwartaal. Dat komt doordat het met de takken van het bedrijf die auto-onderdelen maken en financiƫle diensten leveren juist erg goed ging. Daar werden recordwinsten behaald.

Feight verwacht daarnaast dat de vrachtwagenproductie weer zal aantrekken als de problemen in de toeleveringsketen zijn opgelost. De onderneming lijkt ervan uit te gaan dat er volgend jaar al sprake is van verbeteringen. In het kwartaalbericht heeft Paccar namelijk ook een prognose opgenomen waarbij betere omstandigheden in de keten als uitgangspunt zijn opgenomen.

In totaal dikten de verkopen van Paccar aan tot bijna 5,2 miljard dollar, omgerekend zo’n 4,4 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog 4,9 miljard dollar. De nettowinst zakte wel tot bijna 378 miljoen dollar, van 385,5 miljoen dollar een jaar geleden. Het verschil met de situatie voor de coronacrisis blijft groot. In het derde kwartaal van 2019 gingen nog beduidend hogere resultaten in de boeken.