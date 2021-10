NAM gaat alle gas- en oliewinning afstoten

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat al zijn gas- en oliewinningsactiviteiten afstoten. Om verkoop mogelijk te maken worden die activiteiten in aparte bedrijfjes ondergebracht. Onder de NAM vallen straks alleen nog het Groningenveld, waar volgend jaar de gaskraan van dichtgaat, en twee gasopslagen in Norg en Grijpskerk.

Die gasopslagen zijn de komende jaren nog nodig voor de gaslevering in Nederland. Verder houdt de NAM zich alleen nog bezig met het sluiten van het gasveld in Groningen en de “afwikkeling van de aardbevingenproblematiek” in die provincie.

Het gasbedrijf heeft naar eigen zeggen weinig ruimte om te investeren in de kleine gasvelden in onder meer de Noordzee en Waddenzee, Friesland, Drenthe en Noord- en Zuid-Holland. “We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft”, zei NAM-directeur Johan Atema bij de aankondiging. Volgens Atema past dat ook bij het beleid van de overheid die de winning van gas uit de kleine gasvelden op peil wil houden omdat dat goed is voor de leveringszekerheid van gas in Nederland.

De NAM, waar Shell en ExxonMobil samen eigenaar van zijn, wil de reorganisatie volgend jaar afronden. Die stap heeft geen directe gevolgen voor het personeel, stelt het gasbedrijf. De werknemers merken pas wat als er sprake is van een verkoop.