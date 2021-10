Rekenkamer keurt EU-uitgaven opnieuw af: te veel fouten

Ook vorig jaar ging het te vaak mis met de uitgaven van de Europese Unie, oordeelt de Europese Rekenkamer. De controleur van de EU-boekhouding keurt de uitgaven opnieuw af.

De Rekenkamer keurt de rekeningen van de EU over 2020 wel goed. Maar EU-geld is naar schatting in 2,7 procent van de gevallen niet volgens de regels besteed, en dat is meer dan de boekhoudregels toelaten. Ook al was dat een jaar eerder ook al zo, het is niet te vergoelijken, zegt Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de in Luxemburg gevestigde instelling.

Fouten zijn vaak geen boze opzet, zegt de Rekenkamer. Meestal is eerder slordigheid de boosdoener. Zeker voor bijvoorbeeld onderzoekssubsidies zijn de regels vaak ingewikkeld en wordt er geregeld verkeerd gedeclareerd. Maar de Rekenkamer stuitte ook op een ten onrechte uitbetaalde dagvergoeding aan een Europarlementariƫr. Met toelagen voor personeel van de Europese Commissie ging het eveneens een aantal keer mis.

Bij een steeds groter deel van de EU-uitgaven is er een grote kans op fouten, zegt de Rekenkamer. De controleur dringt er daarom bij de Europese Commissie en de EU-landen op aan tal van verbeteringen door te voeren. En om de Rekenkamer zelf snel wat meer armslag (lees: geld) te geven, nu die door de honderden miljarden in het coronaherstelfonds straks twee keer zoveel werk te doen krijgt. Anders zal de waakhond meer ontgaan, waarschuwt president Klaus-Heiner Lehne.

Er blijft ook veel te veel geld op de plank liggen, constateert de Rekenkamer. De afgelopen zeven begrotingsjaren hoopte zich ruim 300 miljard euro aan niet uitbetaalde subsidies op. Dat is niet de meevaller die het lijkt: lidstaten kunnen in de knel komen als ze op een ongelegen moment plots alsnog miljarden moeten uitbetalen.

Nederland krijgt ook een “vrij unieke” reprimande, zegt Brenninkmeijer. Nederland schiet maar niet op met het verbeteren van de ICT van de douane. Die int vele miljarden aan heffingen voor de EU in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, maar Brussel krijgt te weinig de kans dat te controleren.