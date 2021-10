Speelgoedmaker Hasbro had last van problemen in distributie

De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers, Play-Doh en My Little Pony, heeft in het derde kwartaal enige last gehad van de problemen in de wereldwijde distributie door de tekorten aan zeecontainers en verstoringen bij havens. Vanwege vertragingen bij de levering van sommige speelgoedspullen liep het bedrijf 100 miljoen dollar aan omzet mis, omgerekend 86 miljoen euro.

Die vertraging bij het verwerken van orders werd wel aan het begin van het vierde kwartaal weer grotendeels goedgemaakt. Het bedrijf stelt hard te werken om de wereldwijde leveringsproblemen het hoofd te bieden om zo te zorgen dat alles klaar is voor de feestdagenperiode. Hasbro zegt dat dit kwartaal er ook nog tegenwind kan zijn van de verstoringen in de distributieketen.

De omzet nam in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 11 procent toe naar bijna 2 miljard dollar. Daarbij deed Hasbro vooral goede zaken met bordspellen als Dungeons and Dragons en het kaartenspel Magic: The Gathering en speelgoed op basis van films en televisieseries. De nettowinst klom met 15 procent tot 253 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder.