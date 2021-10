Tesla-topman Musk verwacht Duitse comeback auto-industrie

Tesla-topman Elon Musk verwacht niet dat het succes van zijn bedrijf het einde van de dominantie van de Duitse auto-industrie betekent. Volgens marktonderzoekers was de Model 3 van Tesla vorige maand de meest verkochte auto in Europa, maar Musk houdt rekening met een comeback van concerns als Volkswagen, Daimler en BMW.

“Duitse autofabrikanten zullen sterk terugkomen. Ze hebben veel talent in huis en dat zal niet onbenut blijven”, schreef de topman van Tesla op Twitter. Hij reageerde op een Duits nieuwsitem van Sat.1 waarin het succes van de Model 3 het einde van het tijdperk van de Volkswagen Golf werd genoemd.

Het Britse marktonderzoekbureau JATO berekende deze week dat de Model 3 het bestverkopende model in Europa was. In totaal werden er 24.591 exemplaren van verkocht in 26 Europese landen, 58 procent meer dan een jaar eerder.

De Duitse auto-industrie stond lange tijd bekend om zijn krachtige verbrandingsmotoren, maar de afgelopen jaren kondigden Volkswagen, BMW en Daimler steeds ambitieuzere doelen voor elektrisch rijden aan. Zo rekent Volkswagen erop dat in 2030 de helft van alle verkochte auto’s volledig elektrisch is.

Ondertussen zijn de verwachtingen rond Tesla hooggespannen. Het bedrijf bereikte maandag een beurswaarde van 1 biljoen dollar, omgerekend zo’n 860 miljard euro. De hoge waarde zit vooral in de technologische voorsprong op het gebied van elektrisch en geautomatiseerd rijden die Tesla volgens beleggers heeft. Zo paste de omzet van Tesla in 2020 ruim zeven keer in die van Volkswagen. Tesla heeft van alle bedrijven die meer dan 1 biljoen dollar waard zijn ook de laagste omzet, berekende financieel persbureau Bloomberg.