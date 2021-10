Wall Street weer op winst na cijferhausse, Facebook levert in

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten aan een nieuwe sessie begonnen na recordstanden voor S&P 500 en de Dow-Jonesindex op maandag. Beleggers reageren overwegend positief op kwartaalresultaten van grote bedrijven, waaronder UPS en General Electric. Het kwartaalbericht van Facebook werd minder goed ontvangen.

De Dow-Jonesindex klom in de eerste handelsminuten 0,2 procent tot 35.813 punten. De S&P 500 won 0,5 procent tot 4588 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,7 procent vooruit tot 15.329 punten.

Facebook daalde 0,5 procent na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Het socialmediabedrijf investeert de komende tijd fors in virtual reality, wat zal drukken op de winst. De afgelopen maand kwam het aandeel van Facebook onder druk te staan door onthullingen van een voormalige medewerker, die stelde dat het bedrijf winst belangrijker vindt dan het welzijn van gebruikers.

Industrieel concern General Electric kwam met cijfers en steeg 3,5 procent. De onderneming is positiever over de winst voor heel 2021 dankzij aantrekkende verkoopcijfers van zijn divisie voor vliegtuigmotoren. Tegelijkertijd waarschuwde het bedrijf voor logistieke problemen die de bedrijfsvoering “uitdagend” maken.

Ook speelgoedfabrikant Hasbro meldde knelpunten in de toeleveringsketen te voelen. Het voorbije kwartaal liep het bedrijf achter Monopoly, Play-Doh en My Little Pony 100 miljoen dollar aan inkomsten mis door vertragingen, maar de omzet steeg alsnog met meer dan een tiende. Het aandeel won ruim 3 procent.

De resultaten van pakketbezorger UPS werden door beleggers beloond met een koerswinst van bijna 7 procent. Het Amerikaanse concern behaalde een hogere winst dan in doorsnee verwacht dankzij de hogere prijzen die klanten betalen. Industriebedrijf 3M boekte een hogere winst en omzet maar verloor op de beurs 1,5 procent.

Defensiespecialist Lockheed Martin waarschuwde voor een lagere omzet volgend jaar door tekorten aan onderdelen. De divisie voor gevechtsvliegtuigen, die ook de F-35 of Joint Strike Fighter maakt, behaalde ook het voorbije kwartaal al een lagere omzet. Beleggers schrokken van het nieuws en zetten het aandeel 9 procent lager. Branchegenoot Raytheon verloor ondanks een verhoging van de winstprognose 0,5 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 83,60 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 85,76 dollar per vat.