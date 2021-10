Zwitserse bank UBS voert winst op onder leiding Hamers

UBS heeft zijn winst in het derde kwartaal opgevoerd. De Zwitserse bank, geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, richt zich tegenwoordig meer op vermogensbeheer en daar werd meer geld mee verdiend. De bank en zijn klanten profiteerden van de aantrekkende financiële markt.

Onder de streep bleef bijna 2,3 miljard dollar over (zo’n 2 miljard euro), 9 procent meer op jaarbasis. Het was de hoogste kwartaalwinst voor UBS sinds het eerste kwartaal van 2015.

UBS moet tot december wachten in een beroepszaak tegen een belastingboete van 4,5 miljard euro in Frankrijk. De bank kreeg begin 2019 een boete van ruim 3,7 miljard euro vanwege de belastingzaak. Ook moest het financiële concern 800 miljoen euro aan schadevergoeding betalen aan de Franse staat. Volgens de rechter in Parijs heeft UBS rijke Fransen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten.

Het financiële concern was het niet met het vonnis eens en ging in beroep. Volgens de bank heeft de rechter Franse wetgeving toegepast op handelingen van de bank in Zwitserland, en dat klopt volgens UBS niet. De Zwitserse bank heeft 450 miljoen euro apart gezet met betrekking tot de kwestie.