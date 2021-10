Aandacht voor grondstofprijzen en pandemie bij cijfers Heineken

Bierbrouwer Heineken presenteert woensdag de cijfers over het derde kwartaal. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar de coronabeperkingen in de Aziatische markt. De verwachting is dat Heineken daar hard is geraakt. Er zal ook worden gekeken naar de gestegen prijzen van grondstoffen.

Analisten rekenen er in doorsnee op dat Heineken in het derde kwartaal op jaarbasis minder bier heeft verkocht. Dat komt onder meer door de impact van de lockdownmaatregelen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in vooral Zuidoost-Aziƫ. Zo is het bierconcern bijvoorbeeld groot in Vietnam.

In het eerste halfjaar steeg de omzet van Heineken dankzij versoepelingen van coronamaatregelen in grote delen van de wereld. In veel landen ging de horeca weer open. De omzet ging in de eerste zes maanden van 2021 op eigen kracht met 14 procent omhoog in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Fabrikanten van levensmiddelen zoals Unilever verwachten dat de stijging van de prijzen van grondstoffen tot halverwege volgend jaar kan doorzetten. Nu de economie snel herstelt van de coronacrisis, is er aan allerlei materialen gebrek. Daarnaast zijn ook transport, energie en arbeid duurder geworden. Beleggers zullen willen weten of de bierbrouwer de hogere kosten kan doorberekenen aan klanten.

De onderneming verwacht een deel van de kosten te kunnen opvangen met structurele kostenbesparingen. Daarbij worden onder meer 8000 banen geschrapt, is eerder dit jaar aangekondigd.