Al Gore lanceert pro-klimaat vermogensbeheerfonds Just Climate

Voormalig Amerikaans vicepresident Al Gore en financier David Blood hebben een vermogensbeheerfonds opgericht om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken. Just Climate, zoals het fonds gaat heten, zal woensdag worden gelanceerd en is van plan te investeren in oplossingen die de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden helpen beperken.

Blood en Gore zetten eerder samen de duurzame vermogensbeheerder Generation Investment Management op. Voor Just Climate werken de twee samen met onder meer Goldman Sachs Asset Management, Microsoft Climate Innovation Fund en Harvard Management. Financiƫle details zijn nog niet bekendgemaakt.