Boeing boekt verlies door problemen met 787 Dreamliner

Boeing heeft het afgelopen kwartaal een verlies geboekt door de problemen met de 787 Dreamliner. De Amerikaanse vliegtuigbouwer stopte eind mei al met het leveren van de toestellen in verband met technische mankementen en levert ze nog steeds niet. Boeing verwacht dat de problemen met de Dreamliners het bedrijf in totaal 1 miljard dollar gaan kosten.

In het derde kwartaal maakte de vliegtuigbouwer 183 miljoen dollar (157 miljoen euro) aan extra kosten vanwege de problemen met de Dreamliner. Vertragingen in het testen van het nieuwe ruimtevaartuig Starliner van Boeing kostten nog eens ongeveer eenzelfde bedrag.

Daardoor boekte het concern in het derde kwartaal een nettoverlies van 132 miljoen dollar, waar een kwartaal eerder voor het eerst in bijna twee jaar winst werd gemaakt. In het derde kwartaal van 2020 was nog sprake van 466 miljoen dollar verlies. Vorig jaar was vanwege de coronapandemie een rampzalig jaar voor de vliegtuigindustrie.

De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 8 procent naar 15,3 miljard dollar. De leveringen namen daarbij toe tot 85 verkeersvliegtuigen tegen 28 stuks in het derde kwartaal van 2020. Het gaat vooral om leveringen van de 737 MAX die sinds eind vorig jaar weer mag vliegen na lang aan de grond te hebben gestaan na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd.

Het orderboek voor verkeersvliegtuigen bij Boeing staat op meer dan 4100 toestellen, met een totale waarde van 290 miljard dollar.