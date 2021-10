Britse economie groeit volgens minister dit jaar sneller

De Britse economie komt sterker uit de coronacrisis dan eerder werd verwacht. Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak gezegd tijdens een begrotingsverklaring in het parlement. Naar verwachting zal de omvang van de economie van het Verenigd Koninkrijk rond de jaarwisseling even groot zijn als voor de coronapandemie.

Eerder werd nog ingeschat dat dit in het tweede kwartaal van 2022 pas het geval zou zijn. Bij een schatting van afgelopen maart werd voor dit jaar gerekend op een groei van 4 procent. De verwachting is nu dat de Britse economie in 2021 met 6,5 procent groeit. Dat zou de snelste groei zijn sinds 1973.

De voorspelling van het onafhankelijke Office for Budget Responsibility komt in de buurt van een raming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de Britse economie. Het IMF verwacht dat het Britse bbp in 2021 met 6,8 procent zal groeien. Dat zou de snelste groei zijn van alle landen van de G7. De economie van het Verenigd Koninkrijk was tijdens coronajaar 2020 met 10 procent ook wel het hardst gekrompen. De Bank of England voorspelt voor dit jaar een groei van 7,2 procent.