Coca-Cola voert frisdrankverkopen verder op

Frisdrankproducent Coca-Cola heeft in het derde kwartaal de omzet verder verhoogd, nu de coronamaatregelen in veel landen steeds meer zijn versoepeld en de horeca is heropend. Volgens het Amerikaanse bedrijf nam vooral in opkomende markten de verkoop toe.

De omzet steeg met 16 procent tot 10 miljard dollar, omgerekend 8,6 miljard euro, in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee liggen de opbrengsten hoger dan in dezelfde periode van 2019. Het wereldwijde verkoopvolume klom met 6 procent. Ook de hoeveelheid verkochte frisdrank en andere drankjes van het bedrijf ligt nu hoger dan in 2019.

Coca-Cola boekte een nettowinst van bijna 2,5 miljard dollar, een stijging van 42 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het bedrijf stelde zijn verwachtingen voor het gehele jaar iets naar boven bij.