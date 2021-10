Consumentenbond: webwinkels misleiden met niet-leverbare modellen

Webwinkels lokken soms klanten met populaire producten die helemaal niet meer leverbaar zijn. Daarover klaagt de Consumentenbond, die aanhoudend klachten hierover binnenkrijgt en daarom zelf ook weer een peiling heeft gedaan.

Mensen van de bond bestelden bij zeven webwinkels 22 apparaten waarvan ze het vermoeden hadden dat ze niet leverbaar zouden zijn omdat de producten erg gewild waren. Van de artikelen bleken er uiteindelijk slechts twee leverbaar. Vaak leverden de winkels een ander model, soms zelfs zonder bericht.

“Pure misleiding”, vindt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. Ze wijst erop dat ook keurmerk Thuiswinkel Waarborg, waarbij een aantal van de overtreders is aangesloten, niet vrijuit gaat. “We hebben het keurmerk geïnformeerd, maar dat reageert laconiek. Terwijl het de winkels zou moeten aanspreken en zorgen dat ze zich aan de regels houden. Dat gebeurt niet.”

De organisatie Thuiswinkel.org, die achter het keurmerk zit, geeft aan nog geen klachten over de kwestie te hebben ontvangen via haar klachtenloket. Directeur Marlene ten Ham van de webwinkelbrancheorganisatie wijst erop dat het ook niet per se een klachtwaardige situatie is als mensen bijvoorbeeld een nieuwer model krijgen dan ze eigenlijk hadden besteld. Maar ze erkent dat het wel misleidend is als webwinkels onjuiste informatie verstrekken over hun voorraad. Thuiswinkel.org zal daar volgens haar achteraan gaan. Ten Ham geeft ook aan dat consumenten het recht hebben om de koopovereenkomst te ontbinden als een besteld product niet meer leverbaar is.

De Consumentenbond klaagde onlangs ook al dat webwinkels consumenten bij het retourneren van producten vaak te laat of te weinig geld terugbetalen. Daar hadden mensen van de bond eveneens zelf onderzoek naar gedaan.