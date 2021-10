Grote bedrijven wachten op kabinet voor wijziging thuiswerkbeleid

Grote werkgevers zien in het oplopende aantal coronabesmettingen nog geen reden om hun thuiswerkbeleid aan te passen. Personeel werkt vaak nog op locaties buiten kantoor, zo geven ze aan. Verder wordt vooral afgewacht of de overheid richtlijnen voor op de werkvloer aanscherpt na de aanstaande coronapersconferentie van dinsdag.

Officieel luidt het advies van het kabinet dat werknemers vanuit huis moeten werken als dat kan en op locatie als dat nodig is. Daarmee is een mengvorm mogelijk.

ING, met in Nederland zo’n 20.000 werknemers, is eerder deze maand begonnen met hybride werken waarbij personeel deels op kantoor en deels thuis kan werken. Daardoor komen werknemers wel wat vaker naar kantoor, laat een woordvoerster weten. Of er aanpassingen aan het beleid nodig zijn, hangt voor de bank af van eventuele nieuwe regels die het kabinet aanstaande dinsdag kan aankondigen.

“Maar er is geen verplichting om op kantoor te komen, ook door de situatie waar we nog in zitten in Nederland”, legt de zegsvrouw uit. “En bij klachten als verkoudheid zeggen we: kom dan niet.” Werkruimtes van ING zijn volgens haar schattingen tot maximaal een kwart van de normale capaciteit gevuld.

Concurrent ABN AMRO kijkt ook nauwlettend naar aanwijzingen van de overheid voordat het thuiswerkbeleid wordt aangepast. Maar een woordvoerder benadrukt dat het nog altijd erg rustig is in de kantoren van de bank. “Als we puur de 1,5 meterregel aanhouden, zouden we op 20 tot 25 procent van de capaciteit zitten, maar daar komen we nog lang niet aan.” Rabobank geeft aan dat werken op kantoor “zeker mogelijk is” maar hanteert de regel dat medewerkers moeten thuiswerken als dat kan.

Chipmachinemaker ASML, met in Nederland 14.000 werknemers, laat weten dat kantoormedewerkers weleens naar hun werkplek komen zodat projecten niet stil komen te liggen. “Maar echt niet iedereen komt op kantoor. Het is nog steeds een mix. Mensen hebben in de coronamaanden gemerkt dat ze thuis kunnen werken”, meldt een woordvoerster. Ze benadrukt dat ASML ook productielocaties in Nederland heeft waar vanuit huis werken sowieso nooit mogelijk is geweest.

Bij werkgeversorganisatie VNO-NCW is de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen nog geen reden voor een hernieuwde oproep tot meer thuiswerken, zoals de lobbyclub vorig jaar weleens deed. “Mij valt op dat nog best veel thuis wordt gewerkt”, aldus een woordvoerder. Vakbond FNV heeft die indruk ook als het gaat om grote bedrijven, maar houdt er rekening mee dat dit binnen het midden- en kleinbedrijf anders ligt. Bij de bond is er overigens begrip voor werknemers die wegens de thuissituatie liever naar kantoor gaan.