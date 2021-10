Hogere prijzen in restaurants VS stuwen resultaat McDonald’s

McDonald’s heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van prijsstijgingen in thuismarkt de Verenigde Staten. Ook kwamen Amerikanen door de bank genomen met grotere bestellingen. In de rest van de wereld werden de resultaten van de fastfoodketen vooral gesteund door het einde van lockdownbeperkingen en de heropening van filialen.

Net als andere grote restaurantketens voelt McDonald’s tegenwind van de gestegen grondstofprijzen en personeelstekorten in sommige landen. Het bedrijf kwam in september zelfs zonder milkshakes te zitten in al zijn Britse vestigingen. Toch is de nettowinst in de voorbije periode met meer dan een vijfde gegroeid tot 2,1 miljard dollar, omgerekend ongeveer 1,8 miljard euro. De omzet dikte op jaarbasis met 14 procent aan tot 6,2 miljard dollar.

McDonald’s moet het voor een groot deel hebben van de meer dan 13.000 restaurants in eigen land. Maar volgens het concern waren de resultaten ook sterk in landen als Canada, Frankrijk, Duitsland en ook het Verenigd Koninkrijk. De prestaties in Nederland worden niet genoemd in het wereldwijde persbericht dat McDonald’s heeft uitgestuurd.

Niet in alle landen ging het goed met de keten. Zo liepen de verkopen in China op vergelijkbare basis juist terug als gevolg van een heropleving van het coronavirus, terwijl de verkopen in bijvoorbeeld Australiƫ geremd werden door maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. In verband met corona mochten sommige restaurants minder lang open zijn of moesten ze zelfs helemaal sluiten.