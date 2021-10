Moederbedrijf Blokker verkoopt budgetwinkelketen Big Bazar

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, verkoopt budgetwinkelketen Big Bazar. Die 135 filialen tellende keten sluit volgens het verkopende winkelconcern niet zo goed aan bij de eigen plannen om ook online verder te groeien.

Big Bazar wordt overgenomen door BB Retail, dat is opgericht door ondernemer Heerke Kooistra, die veel expertise heeft op het gebied van inkoop en discount. Er zijn geen financiƫle details naar buiten gebracht.

MRG is voortgekomen uit de voormalige Blokker Holding en is met meerdere ketens een grote speler in de Nederlandse winkelstraten. Het concern werkt aan een beursgang, die volgend jaar moet plaatsvinden.