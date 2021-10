Pels Rijcken stopt met notariële diensten na fraude

Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken stopt met de notariële dienstverlening en gaat verder als een advocatenkantoor. Het kantoor van de landsadvocaat doet dat naar aanleiding van de grote fraude die vorig najaar naar buiten kwam. Voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje bleek achttien jaar te hebben gefraudeerd en daarbij miljoenen te hebben buitgemaakt.

Bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage laat weten dat de nasleep van die fraude “diepe sporen heeft getrokken” bij het kantoor. Pels Rijcken is “met de neus op de feiten gedrukt dat er ingrijpende maatregelen nodig waren”. Het kantoor wijst er bijvoorbeeld op dat Oranje zo lang kon frauderen zonder dat er intern iemand aan de bel trok.

Volgens Van Heukelom-Verhage richtte Pels Rijcken zich te weinig op risicobeperking en voldoen aan de wettelijke verplichtingen en te veel op de dienstverlening. “We gebruiken deze crisis uitdrukkelijk om er beter uit te komen.”

Behalve het stopzetten van het notariaat, neemt Pels Rijcken nog enkele maatregelen. Zo komt er een aparte afdeling risk & compliance en krijgt het kantoor een raad van commissarissen waarin alleen maar mensen van buiten het kantoor zitting nemen.

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus vroeg naar aanleiding van de kwestie rond Oranje aan twee deskundigen advies. Een van de aanbevelingen van die experts was dat onderzocht moest worden of de notariële werkzaamheden beter losgekoppeld zouden kunnen worden van de advocatentak. Dat onderzoek naar de voor- en nadelen van zo’n loskoppeling was nog niet afgerond en het kantoor is zelfstandig tot dit besluit gekomen, laat de minister via een woordvoerder weten.

Grapperhaus neemt naar eigen zeggen “met belangstelling kennis van de stap van Pels Rijcken”. De onderzoeken van toezichthouder Bureau Financieel Toezicht en het strafrechtelijk onderzoek gaan volgens hem gewoon door.