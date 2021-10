Ruim kwart ontvangers NOW-I heeft nog geen afrekening aangevraagd

Enkele dagen voor de deadline van 31 oktober, heeft ruim een kwart van de bedrijven die in de eerste ronde loonsteun (NOW) ontvingen, daarvoor nog geen vaststelling aangevraagd. Zo’n vaststelling is nodig om het precieze bedrag vast te stellen waarop bedrijven recht hebben. Als ondernemers de deadline niet halen, zet uitvoerder UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul, waardoor bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen.

Het gaat om de eerste ronde van loonsubsidie NOW die bedrijven aan het begin van de coronacrisis vorig jaar kregen in de vorm van voorschotten. Op basis van onder meer de daadwerkelijk misgelopen omzet, wordt het uiteindelijke subsidiebedrag berekend met behulp van de vaststelling. In die eerste ronde hebben in totaal 139.500 werkgevers NOW ontvangen. Van hen hebben 98.000 een volledige aanvraag ingediend. Zo’n 4000 werkgevers hebben aangegeven dat ze extra tijd nodig hebben voor het overhandigen van een accountantsverklaring of een verklaring van een andere externe deskundige (een derdenverklaring). Hiervoor krijgen ze veertien weken langer de tijd.

De afgelopen maanden hebben het UWV en het kabinet meerdere keren hun zorgen geuit over het beperkte aantal werkgevers dat al een aanvraag had ingediend. Begin september moest nog meer dan de helft van de betreffende bedrijven dit doen. Hoewel de uitkeringsorganisatie nu nog steeds wacht op zo’n 37.500 afrekeningverzoeken, loopt het aantal aanvragen per dag wel op. Dinsdag ontving het UWV ruim 3000 aanvragen en de verwachting is dat dit de komende dagen zal toenemen. Ook de klantenservice kreeg de afgelopen week vijf keer zo veel vragen van werkgevers over de afrekening als een maand geleden.

Bedrijven hebben nog tot en met zondag 31 oktober, en het UWV probeert zelf ook werkgevers actief te benaderen, door ze zelfs te bellen en te adverteren in verschillende media. Ook brancheorganisaties zijn ingeschakeld om hun achterban aan te sporen een vaststelling aan te vragen.