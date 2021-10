Ryanair gaat vliegtuigen op Schiphol elektrisch afhandelen

De afhandeling van vliegtuigen van Ryanair op Schiphol en een aantal andere luchthavens gebeurt voortaan uitstootvrij. Zo worden de karretjes die de bagage vervoeren elektrisch aangedreven. Ook de tractor die het vliegtuig wegduwt bij de gate is emissievrij. Om dat voor elkaar te krijgen werkt de Ierse prijsvechter samen met afhandelaar Menzies Aviation.

Ryanair schrijft in een toelichting dat het snapt dat vliegtuigmaatschappijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om klimaatverandering te bestrijden. De vliegtuigmaatschappij wijst erop dat het daarnaast al 22 miljard dollar (19 miljard euro) heeft geïnvesteerd in nieuwe toestellen die per passagiers zo’n 16 procent minder brandstof verbruiken.

Niet alleen op Schiphol worden de vliegtuigen van Ryanair voortaan uitsluitend uitstootvrij afgehandeld. Dat gebeurt ook op de luchthavens van onder meer Barcelona, Madrid en Oslo. Ryanair is een van de grootste vliegtuigmaatschappijen van Europa.

Bij het afhandelen van de vliegtuigen hoort niet het taxiën van de landingsbaan naar de gate en van de gate naar de startbaan. Schiphol is zelf bezig met een project om dat elektrisch te laten plaatsvinden, waardoor vliegtuigen daar de motoren niet voor hoeven te gebruiken.