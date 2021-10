VS laten Amerikaanse tak van China Telecom sluiten

De Verenigde Staten hebben de activiteiten verboden van de Amerikaanse tak van China Telecom. Toezichthouder FCC zegt dat het telecombedrijf wordt gecontroleerd door de Chinese overheid en daarom een gevaar is voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

De FCC geeft China Telecom Americas zestig dagen om zijn dienstverlening stop te zetten. De mediawaakhond zegt in een verklaring dat de Chinese autoriteiten via het telecombedrijf de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot communicatie in de VS of die te verstoren. “Dat stelt ze in staat om aan spionage te doen of andere activiteiten die schadelijk zijn voor de Verenigde Staten.”

Het telecombedrijf is al bijna twintig jaar actief in de VS en noemde het intrekken van de Amerikaanse vergunning “teleurstellend”. De Chinese ambassade in Washington heeft nog niet gereageerd. De relatie tussen de VS en China staat al langer onder druk. De grootmachten hebben de afgelopen jaren onder meer geruzied over handel, de coronapandemie en de mensenrechtensituatie in Chinese gebieden als Hongkong en Xinjiang.