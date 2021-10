Weer meer niet-financieel bezit vanwege stijgende huizenprijzen

De waarde van niet-financiële bezittingen in Nederland is in 2020 voor het vijfde jaar op rij gestegen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral omdat de huizenprijzen omhoog zijn gegaan.

Vorig jaar waren alle niet-geldelijke bezittingen samen 4,2 biljoen (4200 miljard) euro waard. Het gaat hier om bezittingen die niet financieel zijn, maar wel verkocht kunnen worden, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, oliereserves en grond.

Ruim de helft van de niet-financiële bezittingen betreft woningen, grond inbegrepen. De totale waarde hiervan bedroeg vorig jaar 2,4 biljoen euro, 173 miljard euro meer dan in 2019.

Omdat de huizenprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen, beslaan woningen een steeds groter deel van het totaal aan niet-geldelijke bezittingen. De totale waarde van olie- en gasreserves is juist gekrompen in de afgelopen vijf jaar vanwege het besluit om te stoppen met de aardgaswinning in Groningen.