Werkgevers maken zich zorgen over toename coronabesmettingen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en de dreiging van nieuwe coronamaatregelen die ondernemers en werknemers kunnen raken. “Het was, is en blijft dus belangrijker dan ooit om bij klachten thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken”, laten de lobbyverenigingen voor het Nederlandse bedrijfsleven weten.

Ook je laten testen en andere basisregels in acht nemen als handen wassen en in ellebogen hoesten, is volgens hen nu erg belangrijk. “Het aantal besmettingen loopt op”, geeft een woordvoerder van VNO-NCW aan. “Ook al is dit vooral een sterk gevolg van priv├ęcontacten en zaken als bezoek, het neemt niet weg dat het soms ook in bedrijven gebeurt.”

Sinds 25 september is het advies van de overheid om thuis te werken als het kan en te werken op kantoor als dat nodig is, wat een versoepeling is van het thuiswerkadvies dat daarvoor werd gehanteerd. Werkgevers hebben momenteel tamelijk veel vrijheid om een voor hun bedrijf passende verdeling te maken tussen werk op locatie en thuis.

Of hier binnenkort weer verandering in komt, is nog niet duidelijk. Grote werkgevers zien in het oplopende aantal coronabesmettingen nog geen reden om hun thuiswerkbeleid aan te passen, kwam woensdag naar voren uit een belronde door het ANP. Bedrijven lijken vooral af te wachten of de overheid richtlijnen voor op de werkvloer weer aanscherpt na de aanstaande coronapersconferentie van dinsdag.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de indruk dat er bij aangesloten bedrijven nog veel wordt thuisgewerkt. Maar voor circa de helft van de werknemers zou thuiswerken geen mogelijkheid zijn.