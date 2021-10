Winkelvastgoedbedrijf URW ziet herstel door heropening Europa

Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft in het derde kwartaal opnieuw beter gepresteerd. De verdere heropening van Europa, waar in veel landen coronamaatregelen werden versoepeld, speelden daarbij mee. Ook in de Verenigde Staten blijft de economie aantrekken.

Wereldwijd wist URW 88 procent van de huur te innen. In het tweede kwartaal was dat nog 80 procent. Ook verhuurde het bedrijf achter onder meer de Mall of the Netherlands meer winkelruimtes waardoor de leegstand terugliep. Het bezoek van consumenten aan de winkelcentra nam ook verder toe en huurders verkochten in de Verenigde Staten al meer dan voor de coronapandemie. In Europa lagen de verkopen van huurders van URW op 92 procent van het niveau in hetzelfde kwartaal in 2019.

Voor het slotkwartaal van dit jaar rekent URW, dat een omzet van 1,6 miljard euro had in de eerste negen maanden van dit jaar, op een verder herstel. Winkeliers zouden daarom kunnen profiteren van de belangrijke feestdagenperiode.