Activistische aandeelhouder Third Point wil opsplitsing Shell

De activistische aandeelhouder Third Point wil dat olie- en gasconcern Shell zich opsplitst in een bedrijf dat zich bezighoudt met olie- en gas en een bedrijf dat juist inzet op hernieuwbare energie. Dat schrijft Third Point in een brief aan zijn investeerders, waar de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal als eerste over berichtte.

Third Point heeft recent een belang in Shell verworven dat meer dan 500 miljoen dollar waard is, zo meldde de krant op basis van ingewijden. Daarmee zou het direct een van de grootste aandeelhouders in het Brits-Nederlandse concern zijn.

Volgens Third Point zou de splitsing in twee bedrijven duidelijkheid verschaffen over de strategie. Ook zouden de twee bedrijven verschillende soorten investeerders aantrekken. Shell zit volgens Third Point momenteel klem tussen de eisen van investeerders die zoveel mogelijk winst uit fossiele brandstoffen willen en investeerders die juist willen dat Shell meer doet om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Een apart bedrijf voor olie- en gaswinning, raffinage en chemicaliën kan volgens Third Point zijn investeringen nog verder beperken dan Shell nu al heeft beloofd en ook onderdelen verkopen. Die onderneming zou dan uitbetalingen aan investeerders prioriteit kunnen geven. Een bedrijf dat onder meer hernieuwbare energieprojecten en projecten op het gebied van vloeibaar gemaakt natuurlijk gas (lng) omvat kan juist een veel bescheidener dividendbeleid hanteren en agressief investeren. Volgens Third Point zou dat ook het terugbrengen van CO2 ten goede komen, omdat het bedrijf daar veel meer geld in zou kunnen steken en verschillende projecten aanzienlijk zou kunnen versnellen.

Third Point is het investeringsvehikel van miljardair Daniel Loeb. De investeerder heeft belangen in tal van bedrijven zoals chipproducent Intel, entertainmentconcern Walt Disney, techbedrijven als Microsoft, Amazon, Facebook en Google-moeder Alphabet, maar ook in cosmeticabedrijf Estée Lauder en chemiebedrijf DuPont de Nemours.

Het hedgefonds omschrijft zijn strategie als “gedreven door gebeurtenissen”. Third Point stapt in bij bedrijven als er wat de investeerder betreft dingen niet goed gaan of er met een koerswijziging meer waarde te creëren is voor de aandeelhouders. Zo stapte het fonds in bij techbedrijf Yahoo en wist het daar het ontslag van toenmalig topman Scott Thompson voor elkaar te krijgen. Bij Sony zette Loeb in op een afsplitsing van de entertainmenttak, maar dat werd door het Japanse technologiebedrijf uiteindelijk niet gedaan.

Shell had niet direct een reactie op de brief van Third Point.