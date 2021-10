Aandacht beleggers gaat uit naar cijfer Apple en Amazon

Techbedrijf Apple komt donderdag met cijfers over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Beleggers kijken gespannen uit of het bedrijf opnieuw records kan breken met zijn verkopen of dat ook Apple inmiddels last heeft van chiptekorten in de sector.

Wat in het voordeel van Apple spreekt is dat de nieuwe iPhones nog in het kwartaal werden gepresenteerd en de verkopen dus ook toen begonnen. Vorig jaar moest Apple de introductie van zijn nieuwe telefoons door corona nog uitstellen en begonnen de verkopen daarvan dus pas in het eerste kwartaal.

Voor Amazon is het opheffen van coronamaatregelen in veel landen mogelijk een tegenvaller. Daardoor konden consumenten weer makkelijker naar normale winkels en waren ze minder aangewezen op webwinkels. Toch zijn er ook tekenen dat consumenten ook na de coronacrisis blijven kiezen voor het gemak van webwinkels. Verder spelen de wereldwijde transportproblemen Amazon mogelijk parten.

Het bedrijf waar oprichter Jeff Bezos eerder dit jaar vertrok als topman heeft daarnaast een techtak die zich bezighoudt met het verhuren van ruimte in de cloud. Die groeide tijdens de coronacrisis hard toen veel bedrijven kozen voor thuiswerken. Met de verdere digitalisering bij veel bedrijven ziet Amazon op dat vlak nog meer ruimte om te groeien, maar de concurrentie van bedrijven als Microsoft en Google neemt ook toe.