Bedrijven hebben meer vertrouwen in economie EU, consumenten niet

Het vertrouwen dat bedrijven hebben in de economie in Europa is in oktober verder toegenomen. Vooral in de dienstensector met daarin het toerisme en de horeca groeide het vertrouwen. Ondertussen maken consumenten zich wel wat meer zorgen, zo komt naar voren uit maandelijks onderzoek van de Europese Commissie.

Het algehele sentiment over de economie en de verwachtingen voor de werkgelegenheid waren vorige maand positiever dan een maand eerder. Maar er zijn wel duidelijke verschillen. In de industrie, waar steeds meer problemen zijn met de bevoorrading en de leveringen, nam het vertrouwen licht toe. De graadmeter bleef daarbij in de buurt van zijn hoogste stand ooit. Maar de verwachtingen voor de productie daalden wel licht.

In de dienstensector was het sentiment een stuk positiever dan een maand eerder, waarschijnlijk omdat er ook steeds meer mogelijk is, bijvoorbeeld reizen. Onder consumenten nam het vertrouwen licht af. Huishoudens hebben in doorsnee een negatievere kijk op hun financiƫle situatie. Daarnaast kijken consumenten negatiever aan tegen de economische situatie in zijn geheel.

Het vertrouwen van de detailhandel steeg licht, terwijl de verwachte bedrijfssituatie verslechterde. Winkeliers waren vooral bezorgd over de omvang van de voorraden. Die bereikten andermaal een historisch dieptepunt.

In de bouwsector maken ondernemers zich aanhoudend zorgen over een tekort aan personeel en beschikbare materialen. Bijna een derde van de ondervraagde bedrijven zegt dat de tekorten de productiviteit in de weg zitten.