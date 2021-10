Democraten gaan akkoord met afgeslankt investeringspakket

Binnen de Democratische Partij is volgens president Biden een “historisch” principeakkoord gesloten over nieuwe investeringen van meer dan 1,7 biljoen dollar in de Amerikaanse economie en het sociale vangnet. In de partij was veel discussie ontstaan over de reikwijdte van het hervormingspakket, dat kleiner uitvalt dan eerder gehoopt. Er moet nog over de plannen worden gestemd in het Congres.

Progressievere Democraten wilden eigenlijk dat er veel meer geld zo worden uitgetrokken maar stuitten op bezwaren van partijgenoten. Daardoor was het lastig om het hervormingspakket van vele honderden miljarden dollars door het Congres te loodsen, omdat de partij daar maar een erg kleine meerderheid heeft.

In het principeakkoord is nu afgesproken dat er 1750 miljard dollar (1500 miljard euro) wordt uitgetrokken voor de financiering van schone energie, kinderopvang, onderwijs en andere sociale voorzieningen. Eerder pleitte Biden nog voor een veel groter pakket ter waarde van 3500 miljard dollar, maar meer gematigde Democraten hadden bezwaren. De progressieve vleugel dreigde daarop een ander investeringsplan van ruim 1000 miljard dollar in infrastructuur niet te behandelen.

De druk om tot een compromis te komen werd sterk opgevoerd. Volgens persbureau Bloomberg zei Biden in een besloten bijeenkomst dat de positie van hemzelf en de Democraten in het Congres sterk afhing van het doorvoeren van de biljoeneninvesteringen. Het was een grote verkiezingsbelofte van Biden om veel geld te steken in het economisch herstel na de coronacrisis. Als die plannen niet doorgaan, zou dit hem waarschijnlijk gezichtsverlies opleveren.