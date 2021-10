Economische groei VS vertraagd door tekorten en opleving virus

De Amerikaanse economie kende in het derde kwartaal de traagste groei in meer dan een jaar tijd. In delen van de Verenigde Staten stijgt het aantal coronabesmettingen weer, wat volgens het Bureau of Economic Analysis het herstel van de economische crisis belemmerde. De oplopende besmettingscijfers verergeren bovendien knelpunten in de aanvoer van goederen, wat tot tekorten leidt.

Het bruto binnenlands product (bbp) van de VS, ’s werelds grootste economie, steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. In het tweede kwartaal was er nog sprake van ruim 1 procent groei. Het gaat om het laagste groeicijfer sinds de historische krimp in het tweede kwartaal van 2020, die het gevolg was van de plotse lockdownmaatregelen wereldwijd.

Het tragere herstel was vooral terug te zien in de uitgaven van consumenten. Hun bestedingen stegen nog wel ten opzichte van het tweede kwartaal, maar veel minder hard dan in de voorgaande meetperiodes. Grote aankopen zoals een nieuwe auto zijn lastiger geworden door het beperkte aanbod. Door schaarste stijgen de prijzen bovendien veel harder.

Daar komt bij dat in sommige regio’s de verspreiding van de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus opnieuw voor sluitingen van winkels of restaurants heeft gezorgd. Ook hadden bedrijven in de dienstensector last van personeelstekorten wat hun groei drukte.