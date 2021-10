Grootste bierbrouwer ter wereld profiteert van heropening horeca

Bierconcern AB InBev heeft het afgelopen kwartaal onder meer geprofiteerd van de heropening van de Europese horeca. Ook de focus van de grootste bierbrouwer ter wereld op zijn belangrijkste merken zoals Stella Artois, Budweiser en Corona leidde tot meer omzet. Vorig jaar voelde het bedrijf de coronacrisis nog behoorlijk in zijn resultaten.

Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net als de omzet en winst. Al in het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van herstel en dat heeft gedurende het jaar doorgezet.

De omzet van AB InBev steeg in het derde kwartaal naar 14,3 miljard dollar (12,3 miljard euro). Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarop boekte de in Belgiƫ gevestigde brouwer 1,7 miljard dollar winst, tegen 1,6 miljard dollar vorig jaar. Het totale wereldwijde verkoopvolume steeg op jaarbasis met 3,4 procent.

De afzet van de bierbrouwer nam wel af in de belangrijke Amerikaanse markt. Dat was volgens AB InBev onder meer het gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen “die leidden tot uitputting van de voorraden”. In AziĆ« daalde de omzet door de lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.