Klanten Mastercard gebruiken creditcard weer vaker

Creditcardmaatschappij Mastercard merkt dat het herstel uit de crisis duidelijk is ingezet. De Amerikaanse onderneming zag het gebruik van haar creditcards de voorbije maanden flink stijgen, zowel bij binnenlandse als grensoverschrijdende bestedingen. Dat resulteerde in een 60 procent hogere winst in vergelijking met het derde kwartaal een jaar eerder.

De netto-inkomsten stegen in de periode juli tot en met september dit jaar tot 2,4 miljard dollar (2,1 miljard euro) van 1,5 miljard dollar een jaar eerder. Mastercard merkte dat klanten er weer vaker op uit trokken. Zo werd er meer gereisd, werd er vaker buiten de deur gegeten en werd er ook meer geld besteed aan andere activiteiten, geholpen door de uitrol van vaccins waardoor dit weer meer mogelijk werd. De omzet steeg op jaarbasis met 30 procent tot 5 miljard dollar.

Een jaar geleden zorgden coronamaatregelen ervoor dat er minder mogelijk was. Ook waren mensen destijds voorzichtiger met het doen van niet-noodzakelijke uitgaven, wat de resultaten van Mastercard en andere creditcardmaatschappijen drukte.