Moederbedrijf Facebook en Instagram gaat Meta heten

Het moederbedrijf van Facebook verandert zijn naam in Meta. Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook gewoon Facebook. Maar volgens topman Mark Zuckerberg sluit de nieuwe naam beter aan op de toekomst die hij met het Amerikaanse concern voor ogen heeft. De socialemedia-app blijft wel gewoon Facebook heten.

Meta verwijst naar de zogenoemde metaverse die het bedrijf wil bouwen. Die metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en webwinkels samenkomen zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te verlaten. Het concern is ook eigenaar van onder meer Instagram, WhatsApp en Oculus. Zuckerberg heeft aangegeven dat de oude naam niet meer “alles wat we doen” omvat.

De topman onthulde de nieuwe naam op een evenement waarin hij ook meer vertelde over de plannen met virtual reality. Dan gaat het bijvoorbeeld om apps en spellen die naar virtualreality-systeem Oculus Quest 2 komen. Ook komt de onderneming met Horizon Home. Dat is een virtuele omgeving waarin gebruikers contact met elkaar kunnen hebben.

Eerder voerde Google al een vergelijkbare naamsverandering door. Het moederbedrijf van de bekende zoekmachine Google gaat sinds een aantal jaar door het leven als Alphabet. Daaronder vallen naast Google Search en Google Cloud onder meer Android en YouTube.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook ook als een poging van Zuckerberg om de aandacht af te leiden van de vele schandalen die spelen rond het bedrijf. Een klokkenluidster heeft namelijk een reeks interne documenten naar buiten gebracht waardoor Facebook de laatste tijd in het nieuws is omdat het bedrijf niets deed met verontrustende interne onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorie├źn. Daar komt nog bij dat het bedrijf bij overheden en toezichthouders steeds vaker in het vizier is. Bij sommige Amerikaanse politici gingen daarom ook stemmen op om Facebook op te splitsen.