Onderzoek: Wolters Kluwer scoort hoogste op gendergelijkheid

Dataleverancier Wolters Kluwer is op dit moment het best presterende beursgenoteerde bedrijf van Nederland als het gaat om gendergelijkheid, concludeert onderzoeksbureau Equileap. Gemiddeld blijft Nederland achter op andere Europese landen wat betreft de representatie van vrouwen in het bedrijfsleven.

Equileap analyseerde de 100 grootste bedrijven met een beursnotering en kende scores toe op basis van verschillende criteria, zoals de loonkloof, partnerverlof en beleid tegen seksuele intimidatie. Wolters Kluwer krijgt een score van 71 procent, Unilever komt op de tweede plek met 70 procent en ABN AMRO staat op de derde plaats met 67 procent.

Gemiddeld hebben de topbedrijven een score van 43 procent. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen de gemiddelde score 37 procent was, maar Nederland blijft wel achter op andere landen, zoals Frankrijk en Spanje.

Wolters Kluwer is het enige bedrijf dat 40 tot 60 procent vrouwen in elke laag van het bedrijf heeft, van de raad van bestuur tot het personeel op de vloer. Directeur van Equileap Diana van Maasdijk noemt dat “een mooie prestatie”. “We zien dat niet vaak, ook niet in andere landen. Daar kunnen ze trots op zijn.”

Ten tijde van de vorige analyse van Equileap – een jaar geleden – waren er nog vier vrouwelijke bestuursvoorzitters (CEO’s) van Nederlandse topbedrijven, meldt het onderzoeksbureau verder. Dat aantal is nu gedaald naar drie. De vrouwelijke CEO van Intertrust maakte plaats voor een man. Van de 100 topbedrijven hebben nu alleen PostNL, Wolters Kluwer en DSM een vrouwelijke bestuursvoorzitter. Nog steeds zijn er dus meer CEO’s die Peter heten (namelijk vijf) dan vrouwelijke CEO’s. 43 van de 100 Nederlandse topbedrijven hebben zelfs geen enkele vrouw in de raad van bestuur.

Van 51 bedrijven is tot slot bekend dat ze beleid hebben voor het tegengaan van seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit nog voor 48 van de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven gold.