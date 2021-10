Philips gaat toeleveranciers helpen bij verlagen CO2-uitstoot

Zorgtechnologiebedrijf Philips wil de CO2-uitstoot van zijn toeleveranciers verminderen. Het bedrijf wil die toeleveranciers daarbij ondersteunen. Philips’ doel is dat 50 procent van de toeleveranciers zich vastlegt om de uitstoot in 2025 verlaagd te hebben naar wat de klimaatwetenschap noodzakelijk acht voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Volgens Philips heeft het steunen van zijn toeleveranciers zeven keer meer invloed dan dat het terugbrengen van de eigen CO2-uitstoot had.

Philips is zelf sinds vorig jaar CO2-neutraal en wil de kennis die het in dat proces heeft opgedaan nu delen. “We staan op een belangrijk punt waar we de wereldwijde overgang naar klimaatneutrale, circulaire en niet-verkwistende economie├źn en maatschappijen moeten versnellen”, geeft topman Frans van Houten aan.

Philips zegt dat toeleveranciers onder meer kunnen profiteren van de kennis van het zorgtechnologieconcern en daarbij ontwikkelde technieken. Ook kunnen ze gunstigere betalingsvoorwaarden krijgen.