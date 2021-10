Postzegel volgend jaar niet duurder

De prijs van een postzegel voor brieven binnen Nederland gaat volgend jaar niet omhoog en blijft 0,96 euro. Alle basistarieven voor het versturen van brieven binnen Nederland en vanuit Nederland naar het buitenland, veranderen in 2022 niet. Dat is volgens PostNL “het gevolg van de positieve bijdrage van zowel de Sandd-postvolumes als van de incidentele volumestijging van de consumentenpost in 2020 als gevolg van de coronapandemie”.

Dat de basistarieven volgend jaar niet veranderen, past volgens het bedrijf goed bij de onlangs gewijzigde Postregeling, die een gematigde tariefontwikkeling in de jaren daarop mogelijk maakt.

Een normaal pakket verzenden binnen Nederland kost ook volgend jaar 7,25 euro. Voor het versturen van pakketten naar landen buiten Europa wordt de tijdelijke corona-toeslag gehandhaafd. Maar die wordt per 15 november 2021 wel naar beneden bijgesteld, omdat de transportcapaciteit schaars blijft ook al neemt het vliegverkeer langzaam maar zeker weer toe.