Starbucks voert verkopen flink op, maar in China gaat het minder

Koffieketen Starbucks heeft afgelopen kwartaal naar eigen zeggen goede zaken gedaan op thuismarkt Verenigde Staten. Ook in veel andere landen profiteerde het bedrijf van versoepelingen van coronamaatregelen en het economisch herstel. Maar in China ging het minder goed met de verkopen. Net als bijvoorbeeld McDonald’s had het Amerikaanse bedrijf daar last van een heropleving van het aantal coronabesmettingen. Daarom werden er in het Aziatische land weer lockdowns ingesteld en haalden Chinezen minder luxe koffies, andere drankjes en snacks bij Starbucks.

In de VS zagen filialen die al langer dan een jaar bestaan hun verkopen met 22 procent toenemen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vergeleken met het niveau van twee jaar geleden, dus voor de coronacrisis, was sprake van een plus van 11 procent. Maar deze zogeheten vergelijkbare verkopen kwamen in China juist 7 procent lager uit dan in de zomer van 2020. Zowel de VS als China is een belangrijke markt voor Starbucks.

Wereldwijd liep de omzet met 31 procent op tot een record van 8,1 miljard dollar. Omgerekend is dat zo’n 7 miljard euro. Onder de streep bleef daarvan circa 1,8 miljard dollar over, tegen iets minder dan 393 miljoen dollar een jaar geleden. Het resultaat van Starbucks stond destijds nog flink onder druk door de eerste coronalockdowns.