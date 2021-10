Vijf online platforms sluiten zich aan bij het grootste jongeren media netwerk van Nederland

RapNieuwsTV, Instavandaag, Streamwijzer, Chicklit.nl en Skoften zijn vanaf vandaag onderdeel van Just Another Network, het jongerennetwerk van Just Another Media Company (JAMC). Met deze nieuwe platforms vergroot JAMC niet alleen nog verder haar impact en bereik binnen de doelgroep 18-35, maar verstevigt het ook haar agency propositie om adverteerders totaaloplossingen te bieden op het snijvlak van concepting, creatie, talent, data en contentdistributie.

Sterkere jongeren propositie in de markt

De nieuwe platforms zullen met de andere Just Another Network titels redactioneel samenwerken om gezamenlijk te groeien in kwaliteit, output en bereik. Daarnaast komt een focus op het ontwikkelen van original (video) formats voor alle (social) kanalen. De aangesloten platforms zullen naast de eigen exploitatie, exclusief door de JAMC Agency worden vertegenwoordigd om zo gezamenlijk een sterkere jongeren propositie in de markt te kunnen zetten. Met de nieuwe titels krijgt het netwerk zo’n 2 miljoen unieke bezoekers, 10 miljoen pageviews en meer dan 80 miljoen social impressies per maand in de jongere doelgroepen erbij.

Michel Palmen, agency director: “Sinds de lancering van Just Another Netwerk afgelopen juli krijgen we veel positieve feedback uit de markt op onze totaalpropositie voor generatie Y&Z. Strategisch passen de nieuwe platforms stuk voor stuk in onze ambitie om een leidende positie te hebben op het vlak van branded entertainment oplossingen voor merken en bureaus.”

RapNieuwsTV

RapNieuwsTV (RNTV) is het leading platform onder jongeren tussen de 12-18 jaar op het gebied van hiphop, entertainment-nieuws en streetwear. JAMC zal met RNTV nieuwe businessmodellen ontwikkelen, redactioneel samenwerken op het gebied van content en video, een destination platform bouwen en nieuwe merchandise lijnen uitbrengen. Dennis van Herpen, co-founder: “Door RapNieuwsTV aan te sluiten bij JAMC bouwen wij verder aan onze ambitie het leading entertainment nieuwsplatform in onze doelgroep in Nederland en België te blijven. En ons in de breedte verder te ontwikkelen. JAMC heeft een unieke positie in het jongeren media domein en samen kunnen we versneld groeien.” Met RNTV heeft Just Another Network naast ParraTV en Complex nu een dominante positie als het gaat om nieuws rondom hiphop, muziek, jongerencultuur en (street)fashion.

Instavandaag

Instavandaag, ooit begonnen als LijpeMisdaad, is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste jongeren nieuws accounts van ons land. Het afgelopen jaar lag de focus van Instavandaag vooral op de groei en engagement van hun account. Met Instavandaag als onderdeel van Just Another Network wordt naast redactionele samenwerking, tevens ingezet op monetization. Daarnaast wordt geïnvesteerd in meer journalistieke content en original video formats. Roy “Wij willen hard doorgroeien. Zowel in bereik als inhoudelijkheid. Wij denken dat door aan te haken bij de journalistieke ambities en andere titels van JAMC we snel stappen maken. Daarbij is het gewoon prettig en inspirerend met meerdere jongeren redacties samen te kunnen werken.”

Streamwijzer

Pas drie jaar geleden is Streamwijzer gestart en nu al is het één van de grootste nieuws- en tipswebsites over films, series en streamingdiensten van Nederland en België. Met Streamwijzer wil Just Another Network haar positie verder versterken binnen reviews en nieuws over films, series en sterren voor de jongere doelgroepen. Ook zullen in gezamenlijkheid videoformats rondom tips en reviews worden ontwikkeld. Siebren Hazelhoff Roelfzema, oprichter van Streamwijzer: “Door ons aan te sluiten bij Just Another Network kunnen we met Streamwijzer een volgende stap maken na een periode van sterke groei. Via dit netwerk komen we in aanraking met een (nieuw) jong en betrokken publiek. Zo zullen we onze nieuws- en tipdienst voor films, series en streamingdiensten nog sneller uitbreiden en kunnen de redacties binnen het netwerk elkaar versterken.”

Chicklit.nl

Chicklit.nl is een platform dat zich richt op tips, nieuws en reviews van boeken, films en series. Het publiek is voornamelijk vrouw met een focus op de leeftijd 18-34. Chicklit.nl bestaat al 18 jaar en is nu in handen van de voormalige hoofdredacteur Andrea de Brock. Chicklit.nl is een begrip in de boekenwereld geworden en wordt steeds meer gezien als één van de platforms voor alles rondom streaming en nieuws. Chicklit.nl zal zich aansluiten bij Just Another Network, zodat Just Another Network haar positie binnen de entertainmentbranche, vooral met betrekking tot boeken, series, films en streamingdiensten, kan versterken. Samen met Chicklit.nl wordt gekeken naar extra verdienmodellen en slimme samenwerking met andere titels binnen het netwerk. Andrea: ”Bij Chicklit.nl zijn we erg enthousiast om samen te werken met JAMC. Wij zien goede mogelijkheden om op deze manier de website verder te laten groeien en echt een impact te maken in Nederland en Vlaanderen.”

Skoften

Tot slot sluit ook oudgediende Skoften zich bij Just Another Network aan. Samen met VKMag en DailyBuzz bedienen zij al vele jaren vooral mannen van leuke, grappige en soms schokkende content. Skoften behaalt maandelijks meer dan een miljoen unieke bezoekers en ook op social media is het een sterk merk. Met Skoften versterkt Just Another Network haar positie binnen de doelgroep mannen 18-34. Arjan Brinkman, founder Skoften: “JAMC doet iets waar we 10 jaar geleden onderling met publishers al over spraken, maar waar de netwerken toen nooit de focus op hadden: het daadwerkelijk samenbrengen van publishers, die als één netwerk denken, waar kennis gedeeld en content gemaakt wordt. Bestaande partijen focussen zich voornamelijk op sales, maar vergeten dat veel publishers raakvlakken hebben en elkaar juist kunnen versterken, wat het netwerk zelf ook sterker maakt. Dit is o.a. waarom JAMC zo interessant is.”