Wall Street positief over nieuwe naam moederbedrijf Facebook

De nieuwe naam van het moederbedrijf van Facebook kan rekenen op goedkeuring van beleggers. Direct nadat bekend werd dat het Amerikaanse concern Meta gaat heten, ging de beurskoers flink omhoog. Wall Street ging donderdag sowieso met winsten de handel uit. Amerikaanse beleggers trokken zich volgens analisten op aan de vele goede kwartaalberichten van beursgenoteerde bedrijven die de afgelopen dagen naar buiten zijn gekomen. Daarbij ging de aandacht vooral naar autoconcern Ford Motor, dat zijn winst en omzet boven verwachting sterk heeft opgevoerd.

Het aandeel van Facebook zat tussentijds tot meer dan 4 procent in de lift en sloot een kleine 2 procent hoger. Topman Mark Zuckerberg onthulde de nieuwe naam op een evenement waarbij hij ook meer vertelde over de plannen met virtual reality. Daar verwijst de nieuwe naam ook naar. Zuckerberg stelde daarnaast dat de oude naam niet meer “alles wat we doen” omvat. Critici zien de naamsverandering bij Facebook ook als een poging van Zuckerberg om de aandacht af te leiden van de schandalen die de laatste tijd spelen rond het bedrijf. Dan gaat het bijvoorbeeld om kritiek dat Facebook te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws en complottheorie├źn.

De Dow-Jonesindex kreeg er 0,7 procent bij op 35.730,48 punten. De breed samengestelde S&P 500-index won 1 procent tot 4596,42 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 15.448,12 punten. De groei van de Amerikaanse economie was afgelopen kwartaal volgens nieuwe cijfers van de overheid wel minder sterk dan gedacht, maar dat hoeft voor beleggers niet per se slecht nieuws te zijn. Zwakkere economische groei zou namelijk ook kunnen betekenen dat de Amerikaanse centrale bank wat minder geneigd is om snel zijn steunprogramma’s te gaan afbouwen.

Ford Motor ging bijna 9 procent vooruit. De betere resultaten komen doordat het autobedrijf veel meer chips geleverd kreeg en dus ook meer auto’s kon produceren. Eerder in het jaar moest Ford nog veel fabrieken stilleggen vanwege de chiptekorten. In het kielzog van Ford kreeg ook rivaal Tesla er weer extra beurswaarde bij. De fabrikant van elektrische auto’s won zo’n 4 procent. Het kwartaalbericht van onlinehandelsplatform eBay stemde de markt niet tevreden. Het aandeel zakte bijna 7 procent nadat eBay een zwakker dan verwachte prognose had afgegeven voor het lopende kwartaal.

De euro was 1,1681 dollar waard, tegen 1,1687 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 83,19 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 84,55 dollar per vat.