Energiebedrijf Welkom Energie failliet verklaard

Energiebedrijf Welkom Energie is failliet. De rechtbank in Lelystad sprak het faillissement vrijdag uit op verzoek van de onderneming. Eerder deze week werd al duidelijk dat Welkom Energie door de hoge energieprijzen in financiële problemen was geraakt en werden de 90.000 klanten door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) overgeheveld naar Eneco. Welkom Energie is het eerste in Nederland actieve energiebedrijf dat ten onder gaat door de sterk gestegen prijzen voor gas en stroom.

Welkom Energie kon de leveringszekerheid niet mee garanderen en vroeg daarom zelf aan de ACM om zijn vergunning in te trekken. Het bedrijf moest door de koude winter van vorig jaar al meer verbruik voorfinancieren dan verwacht. Toen de energieprijzen vervolgens hard stegen leed het bedrijf bovendien verlies omdat klanten contracten hadden voor lage tarieven en er niet genoeg werd verdiend om de rekeningen van te betalen.

De klanten van Welkom Energie werden weliswaar ondergebracht bij Eneco, maar raken mogelijk wel geld kwijt. Klanten die nog geld tegoed hebben van de energieleverancier, bijvoorbeeld een welkomstbonus of omdat er een hoog termijnbedrag vooruit is betaald, zien dit waarschijnlijk niet volledig terug. Een door de rechtbank aangestelde curator gaat de afwikkeling van het faillissement begeleiden en kijkt ook naar die tegoeden van klanten.

Meer energiebedrijven hebben het momenteel moeilijk. Eerder zegden DGB Energie en Enstroga al contracten met klanten eenzijdig op omdat de afgesproken tarieven de steeds hogere gas- en elektriciteitsprijzen niet konden dekken. Dit mag volgens de ACM niet. Enstroga dreigde eerder deze maand zelfs te stoppen met het leveren van gas en elektriciteit aan klanten die niet akkoord gingen met een fikse tariefsverhoging. Na ingrijpen van de ACM bond het in Maastricht gevestigde bedrijf in. Enstroga vraagt klanten nu vrijwillig te vertrekken naar een andere energieleverancier.