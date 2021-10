Goederenstroom door Panamakanaal bereikt record

Via het Panamakanaal is het afgelopen jaar meer dan een half miljard ton goederen vervoerd, zei de topfunctionaris van het kanaal donderdag. Dat is een record voor de belangrijke mondiale waterweg en een teken dat de internationale handel aantrekt

Ricaurte Vasquez, de beheerder van de Panama Canal Authority, vertelde tijdens een nieuwsconferentie dat 516,7 miljoen ton goederen door de ruim een eeuw oude waterweg gingen tijdens het fiscale jaar 2021, dat eindigde in september. Het was de eerste keer dat binnen twaalf maanden meer dan 500 miljoen ton goederen via het kanaal werden vervoerd.

Vasquez legde uit dat het nieuwe record werd gezet door grotere schepen die meer containers dan ooit kunnen vervoeren. Het ging vooral om het vervoer van granen en aardolieproducten, zoals ruwe olie en benzine. Ook het transport van vloeibaar aardgas nam flink toe.

Vasquez verwacht dat in het fiscale jaar 2022, dat van begin oktober 2021 tot eind september 2022 loopt, nog meer goederen via het Panamakanaal zullen worden vervoerd: ongeveer 535 miljoen ton, schat hij.