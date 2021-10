Herstellend Air France-KLM beperkt verlies

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft in het derde kwartaal het nettoverlies sterk teruggedrongen. Als rentes en belastingen niet worden meegerekend, boekte het concern zelfs zijn eerste operationele winst sinds de uitbraak van het coronavirus. De Frans-Nederlandse combinatie vervoerde dankzij soepelere reisregels veel meer passagiers dan een jaar eerder en profiteerde van eerder ingezette bezuinigingen.

Air France-KLM vervoerde in de belangrijke zomermaanden juli, augustus en september bijna 17 miljoen passagiers. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen golden binnen Europa nog veel reisrestricties die vanwege vaccinatiecampagnes en het EU-brede coronapaspoort zijn komen te vervallen.

De omzet steeg dankzij de toegenomen vraag naar tickets met 81 procent tot 4,6 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een operationele winst van 132 miljoen euro. Vliegtuigen zaten voller dan tijdens de coronamaanden en forse banenreducties zorgden ook voor lagere kosten.

Dat onder de streep nog wel een verlies van 192 miljoen euro staat, komt onder andere door alle rentebetalingen die Air France-KLM moet doen op de noodkredieten die het concern in crisistijd overeind hielden. Wel is het nettoverlies veel kleiner dan de min van 1,6 miljard euro die in het derde kwartaal van 2020 de boeken in ging.

Voor Air France-KLM is de aanstaande opening van de Amerikaanse grenzen voor gevaccineerde Europese reizigers een grote meevaller. Nadat bekend was geworden dat de Verenigde Staten vanaf 8 november passagiers uit EU-lidstaten toelaten, kwamen er veel boekingen voor het najaar en het feestdagenseizoen binnen.

Helemaal terug op het niveau van voor de coronapandemie is Air France-KLM nog niet. Onder meer in Aziƫ zijn er nog veel coronapeberkingen. Het concern rekent erop in de laatste drie maanden van dit jaar op 70 tot 75 procent van de capaciteit van 2019 te zitten. In het derde kwartaal was dat 66 procent.

Air France-KLM zint nog op manieren om de eigen balans te versterken. Gesprekken over extra steun van de Nederlandse overheid om het eigen vermogen van KLM aan te sterken lopen nog. Parijs kwam Air France eerder dit jaar al wel te hulp met extra steun ter waarde van 4 miljard euro, waarvan 1 miljard euro aan nieuw kapitaal. Daardoor daalde de schuldenlast, maar die bedraagt nog altijd ruim 8 miljard euro. Ook kampt het concern met een negatief eigen vermogen.