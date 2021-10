Horecabranche wil langer open, maar deuren dicht om middernacht

De horeca zou langer open moeten kunnen blijven dan tot middernacht, maar zou vanaf dat tijdstip geen nieuwe klanten meer binnen moeten laten. Dat plan lanceert branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die zegt dat op die manier grote drukte wordt vermeden. Die is er nu wel omdat alle cafés en restaurants tegelijkertijd moeten sluiten.

Als kroegen langer open mogen, zijn de ondernemers die nu nog omzet mislopen uiteraard geholpen. KHN zou dan ook het liefst de verplichte sluitingstijd helemaal willen schrappen. Een toegangsstop om middernacht is voor de brancheorganisatie “een goed alternatief”. Ondernemers kunnen dan meer verdienen terwijl toch het zogenaamde kroeghoppen wordt voorkomen.

Het systeem zou ook een goede oplossing zijn voor Oud & Nieuw. Ondernemers moeten daarvoor vooruitplannen en zouden daarom graag al snel duidelijkheid willen hebben over wat er mogelijk is.

Volgens KHN zitten er ook gezondheidsvoordelen aan het plan. Daarmee zou worden voorkomen dat mensen elders doorfeesten waar geen controle is of ze gevaccineerd of coronavrij zijn.