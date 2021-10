Landen en starten op Schiphol wordt fors duurder

Luchtvaartmaatschappijen gaan Schiphol de komende jaren aanzienlijk meer betalen om te mogen landen of starten vanaf de luchthaven. Tot begin 2025 gaan de zogeheten haventarieven in drie stappen met 37 procent omhoog, zo heeft Schiphol besloten na gesprekken met luchtvaartmaatschappijen. Dat is iets minder dan de eerder voorgestelde tariefsverhoging waar vliegmaatschappijen boos op reageerden.

Schiphol zegt dat de hogere tarieven nodig zijn om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Doordat er veel minder reizigers waren tijdens de pandemie loopt het vliegveld volgens eigen schattingen 1,6 miljard euro aan inkomsten mis over de jaren 2020 en 2021. Het vliegveld vindt dat met de prijsverhoging de lasten van de crisis worden gedeeld. Daarbij wijst Schiphol op de drastische kostenbesparingen die de luchthaven zelf heeft doorgevoerd als ingreep die de tariefstijging heeft beperkt. Aanvankelijk wilde het vliegveld de havengelden in drie jaar tijd met 42 procent verhogen.

KLM, dat Schiphol als thuisbasis heeft, reageerde eerder deze week boos op de hogere haventarieven. Ze dreigen het prille herstel van de luchtvaart teniet te doen, waarschuwde topman Pieter Elbers. Als grote Nederlandse vliegmaatschappij kan het bedrijf zijn activiteiten niet zomaar verhuizen naar een ander, goedkoper vliegveld. In een officiƫle reactie op de eerste voorstellen van Schiphol liet KLM ook weten aan juridische stappen te denken. Hoe de definitieve tarieven vallen bij KLM is nog niet bekend.

Schiphol kondigde ook maatregelen aan voor verduurzaming. Zo moeten luchtvaartmaatschappijen per kilogram stikstof die ze uitstoten tijdens het landen of opstijgen 4 euro betalen. Tegenover die heffing staat een beloning voor het gebruik van duurzamere brandstoffen. Voor elke ton biobrandstof of synthetische brandstof die luchtvaartmaatschappijen op de Amsterdamse luchthaven tanken krijgen ze respectievelijk 500 euro en 1000 euro.