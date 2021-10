Nikkei licht hoger in afwachting Japanse verkiezingen

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag licht hoger geëindigd. Beleggers namen weinig risico’s voorafgaand aan de verkiezingen in Japan, die aanstaande zondag worden gehouden. Uit de peilingen blijkt dat het een spannende strijd lijkt te worden of de nieuwe Japanse premier Fumio Kishida een meerderheid in het lagerhuis kan behouden voor zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP).

De Nikkei in Tokio ging met een plusje van 0,3 procent het weekeinde in op 28.892,69 punten. Elektronicaconcern Panasonic zakte 5 procent ondanks een verhoging van de winstverwachting voor het gehele boekjaar. Advantest verloor 2,7 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De jaarverwachting van de maker van testapparatuur voor chips stelde beleggers teleur. Keyence dikte bijna 5 procent aan. De fabrikant van sensoren, barcodelezers en meetinstrumenten boekte een forse winstgroei in de afgelopen zes maanden. Technologieconcern Sony won dik 1 procent na een verrassende nipte winststijging in het afgelopen kwartaal.

De Japanse toeleveranciers van Apple lieten een gemengd beeld zien na een tegenvallende kwartaalomzet van het Amerikaanse technologieconcern. Volgens topman Tim Cook heeft ook de iPhone-fabrikant last van de wereldwijde chiptekorten en de productieverstoringen in Zuidoost-Azië. Alps Alpine zakte 6 procent, terwijl Murata Manufacturing en Taiyo Yuden 0,5 procent en 1,2 procent wonnen. In Taiwan verloor Hon Hai Precision Industry ruim 1 procent. Het bedrijf, beter bekend als Foxconn, produceert onder andere de iPhone en de Mac mini voor Apple.

De Chinese beurzen noteerden verdeeld. De beursgraadmeter in Shanghai won tussentijds 0,5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. Evergrande verloor 1,7 procent in Hongkong. Volgens persbureau Reuters heeft het noodlijdende Chinese vastgoedconcern opnieuw net op tijd de rente op een van zijn leningen betaald binnen de wachttijd van dertig dagen. Vorige week wist het concern dat gebukt gaat onder een enorme schuldenlast ook al op het nippertje wanbetaling te voorkomen.

De Kospi in Seoul zakte 1,1 procent. Samsung verloor 1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern zag de winst afgelopen kwartaal met ruim een kwart stijgen dankzij hogere prijzen voor zijn geheugenchips. Het concern waarschuwde echter wel voor toeleveringsproblemen bij zijn geheugenchiptak. Die duren volgens het bedrijf langer dan verwacht.