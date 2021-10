Opnieuw rode cijfers verwacht bij kwartaalbericht Air France-KLM

Air France-KLM is naar verwachting nog steeds niet uit de rode cijfers gekomen. Analisten rekenen erop dat het luchtvaartconcern vrijdag opnieuw een nettoverlies van tientallen miljoenen euro’s zal melden bij zijn cijfers over het derde kwartaal. Door de coronapandemie kelderde de vraag naar internationale vliegreizen vorig jaar en het aantal vluchten is nog steeds niet terug op het oude niveau.

In de toelichting op de kwartaalcijfers gaat ook aandacht uit naar de toekomstverwachtingen van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Mogelijk laat het bedrijf al iets los over de termijn waarop er wel weer winst zal worden gemaakt. Onlangs werd bekend dat de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor Air France-KLM, gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie vanaf 8 november toelaten. Air France-KLM kan hier waarschijnlijk van profiteren.

Een groot vraagteken is of KLM snel een beroep zal doen op extra steun van de Nederlandse overheid. Gesprekken tussen de luchtvaartmaatschappij en Den Haag over een kapitaalversterking lopen nog, maar over de uitkomst is nog weinig duidelijk. Eerder dit jaar wist Air France al wel 4 miljard euro aan extra steun lost te krijgen van de Franse regering, waarvan 1 miljard euro aan nieuw kapitaal. In 2020 haalde Air France-KLM bij beide landen in totaal 10,4 miljard euro op aan kredietgaranties en leningen.