ING: beleggersvertrouwen flink gedaald in oktober

Het vertrouwen van particuliere beleggers in Nederland is in oktober behoorlijk gedaald. Dat meldde ING op basis van zijn maandelijkse BeleggersBarometer. De index die het vertrouwen meet, daalde volgens de bank naar een stand van 123 punten. In de voorgaande vier maanden stond de graadmeter rond de 146 punten.

Volgens ING zijn beleggers negatiever over zowel de algehele economische situatie in Nederland als hun eigen financiƫle situatie. Ook de lagere AEX-index van de beurs in Amsterdam van begin oktober leidt tot weinig optimisme. Voor januari voorspellen beleggers een AEX-stand van 778 punten. Dit is 20 tot 30 punten lager dan de voorspellingen van de afgelopen twee maanden, aldus ING.

“De flinke daling van de barometerstand laat zien dat het vertrouwen dat er is, fragiel is. Het hoeft maar een klein beetje tegen te zitten op de beurs en het vertrouwen zakt weg”, zegt Simon Wiersma, beleggingsstrateeg van het ING Investment Office, in een toelichting op het cijfer.