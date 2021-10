Toename psychische en fysieke klachten: wat vraagt dit van werknemers en werkgevers?

Steeds meer bedrijven zetten in op meer gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Zeker na de corona periode is dat hard nodig. Steeds meer mensen hebben te maken met mentale en fysieke klachten en het ziet ernaar uit dat dit alleen maar gaat toenemen. Om personeel te ondersteunen, maar ook om medewerkers te behouden en aan te trekken, is het belangrijk dat werkgevers zorgen voor een ondersteunende bedrijfscultuur. Dat betekent in de basis dat zo’n cultuur om mensen mag gaan, en niet om resultaat en winst.

Meer mensen psychisch ongezond

Een op de vier mensen tussen de 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond. Dat is een stijging van 10 procentpunt ten opzichte van 2020, aldus cijfers van het CBS. De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn. Maar hoe zit het met slaapproblemen, anxiety, de behoefte aan verdovende middelen en spanning? De kans is groot dat het aantal dan nog hoger ligt Kortom, veel mensen staan niet dagelijks bruisend op, met een lichaam en hoofd die in balans zijn.

Ondersteunende werkplek

Een ondersteunende bedrijfscultuur vraagt iets van zowel werkgevers als werknemers. We kunnen verwachtingen en eisen hebben naar de werkgever, maar de verantwoordelijkheid ligt net zo goed bij de werknemers. Hoe een werknemer op maandagochtend op zijn werk verschijnt, of op dinsdag of de rest van de week, of thuis achter zijn laptop gaat zitten, heeft met eigen keuzes en manier van leven te maken. Tuurlijk draagt een ondersteunende werkplek daaraan bij, waar er ruimte is om te bewegen, onderling contact, sporten, waardering en zo af en toe een verrassing. Bidons bedrukken met een persoonlijke tekst bijvoorbeeld. Zo’n bidon kan overal mee naartoe en het voorkomt een boel plastic afval. En we weten allemaal het belang van water drinken.

Intentie

Zoals met alles in het leven is het altijd belangrijk om te kijken wat de intentie is om je als werkgever in te zetten voor de gezondheid van je medewerkers. Is het werkelijk vanuit een zorg en ondersteuning, of is het om het verzuim naar beneden te krijgen? Een ondersteunende bedrijfscultuur waar mensen op nummer één staan, heb je niet binnen een week gerealiseerd. Welke reflectie geeft je zelf als leidinggevenden en wat wordt er zelf voorgeleefd? Het is uiteraard belangrijk om verzuim te voorkomen, maar als er veel verzuim is, laat dit zien dat er iets is om naar te kijken, zowel bij de werkgever als de werknemer.

Zo thuis, zo op het werk

Als het om gezondheid en vitaliteit gaat, zijn we vaak geneigd om werk en privé als twee aparte werelden te zien. Thuis zetten we de vuilnis buiten, op het werk doen we net alsof we niet zien dat de vuilnisbak vol is. In het weekend zetten we tot laat de bloemetjes buiten en doen we waar we zin in hebben, om vervolgens op maandagochtend brak en moe achter ons bureau neer te ploffen. Om vervolgens de dagen te tellen tot het weer weekend is. Als we een gezonde werkvloer en daarmee een gezonde maatschappij met elkaar willen creëren, zullen we eerst moeten inzien en gaan leven dat er niet twee werelden zijn, werk en privé, maar dat alles met elkaar verbonden is. Zo thuis, zo op het werk, zo op maandag, zo in het weekend. In een ondersteunende bedrijfscultuur mag het niet alleen om mensen gaan, maar mag het lichaam het uitgangspunt zijn. Een unieke kwaliteit van het lichaam is dat het altijd de waarheid spreekt. Als we daar allemaal wat meer naar luisteren, en trouw aan zijn, heeft dit een grote impact op het werk, en daarmee dus ook op de resultaten en de winst.